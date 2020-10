Verso Genoa-Inter, domani Conte in conferenza stampa alle 14 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Inter Dopo l’esordio stagionale in Champions League, l’Inter è pronta a concentrarsi nuovamente sul campionato. In vista della partita in programma sabato al ‘Ferraris’ di Genova contro il Genoa, con calcio di inizio alle 18:00, Antonio Conte incontrerà i giornalisti in collegamento web per la consueta conferenza stampa della vigilia domani venerdì 23 ottobre alle ore 14:00. “alle ore 14.00 di venerdì 23 ottobre, si terrà la conferenza stampa di ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Antonioinalla vigilia diDopo l’esordio stagionale in Champions League, l’è pronta a concentrarsi nuovamente sul campionato. In vista della partita in programma sabato al ‘Ferraris’ di Genova contro il, con calcio di inizio18:00, Antonioincontrerà i giornalisti in collegamento web per la consuetadella vigiliavenerdì 23 ottobreore 14:00. “ore 14.00 di venerdì 23 ottobre, si terrà ladi ...

_intermagazine : Verso Genoa-Inter, domani Conte in conferenza alle 14 - passione_inter : Verso Genoa-Inter: info e orario della conferenza stampa di Antonio Conte - - TuttoFanta : ?? #INTER: #Darmian verso la conferma sulla corsia destra dal 1' contro il #Genoa. ?? - RM7409 : @LucaBizzarri L'opera racconta le celate psicosi dell'autore, in bilico fra il sogno di essere il migliore amico di… - FcInterNewsit : Verso Genoa-Inter, domani alle 14 conferenza stampa per Antonio Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Genoa Verso Genoa-Inter: info e orario della conferenza stampa di Antonio Conte passioneinter.com Verso Genoa-Inter: info e orario della conferenza stampa di Antonio Conte

Sabato pomeriggio alle ore 18:00 a Marassi l’Inter di Antonio Conte torna in campo per la terza partita di questo filotto dal derby fino al match contro l’Atalanta di domenica 8 novembre. Non c’è temp ...

Genoa, Faggiano: 'Conte è un amico, ma l'Inter è un avversario. Noi con il fiato corto dopo il Covid'

Parla Daniele Faggiano, ds del Genoa: "Dobbiamo cercare di recuperare più gente possibile. Ma non solo a livello di negatività. Anche a livello fisico, perché stare a casa per quindici giorni ti fa ...

Sabato pomeriggio alle ore 18:00 a Marassi l’Inter di Antonio Conte torna in campo per la terza partita di questo filotto dal derby fino al match contro l’Atalanta di domenica 8 novembre. Non c’è temp ...Parla Daniele Faggiano, ds del Genoa: "Dobbiamo cercare di recuperare più gente possibile. Ma non solo a livello di negatività. Anche a livello fisico, perché stare a casa per quindici giorni ti fa ...