Primarie, sono sempre un dogma intoccabile? (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dunque, il dio Primarie è ritornato di prepotenza nel dibattito politico del Pd e del centro sinistra in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. Salvo sospensione, riconducibile alla emergenza sanitaria nazionale ed internazionale che stiamo purtroppo vivendo.Era da tempo, infatti, che questo dogma del Pd non veniva più rispolverato dopo essere stato, e per molti anni, considerato come l’elemento fondante della stessa avventura politica e organizzativa del Partito democratico. Erano andate un po’ fuori moda dopo le degenerazioni e le cadute di stile che le avevano accompagnate: dai numeri dubbi della partecipazione alle ormai famose “truppe cammellate”; dalle denunce dei vari candidati alla eccessiva radicalizzazione politica del confronto; dal potenziale voto di scambio alle crescenti ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dunque, il dioè ritornato di prepotenza nel dibattito politico del Pd e del centro sinistra in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera. Salvo sospensione, riconducibile alla emergenza sanitaria nazionale ed internazionale che stiamo purtroppo vivendo.Era da tempo, infatti, che questodel Pd non veniva più rispolverato dopo essere stato, e per molti anni, considerato come l’elemento fondante della stessa avventura politica e organizzativa del Partito democratico. Erano andate un po’ fuori moda dopo le degenerazioni e le cadute di stile che le avevano accompagnate: dai numeri dubbi della partecipazione alle ormai famose “truppe cammellate”; dalle denunce dei vari candidati alla eccessiva radicalizzazione politica del confronto; dal potenziale voto di scambio alle crescenti ...

Azione_it : Il PD a Bologna dice che le primarie non sono fattibili per ragioni sanitarie. Il PD a Roma, dove la situazione san… - gennaromigliore : Mi hanno colpito le parole del vicesegretario Pd Orlando sulle #primarie a Napoli, che non si dovrebbero tenere “pe… - rtl1025 : ?? Niente lezioni in presenza nelle #scuole primarie e secondarie in #Campania da domani fino al 30 ottobre: si legg… - HuffPostItalia : Primarie, sono sempre un dogma intoccabile? - AAurora81 : @BeppeSala Il problema dad scuole superiori sono i trasporti..aumentate le corse se non vi piace che studino da cas… -