Pisa. Piazza Vettovaglie chiusa nel fine settimana dalle 24 alle 5. Dalle 18 chiusi anche minimarket (Di giovedì 22 ottobre 2020) Per fronteggiare la diffusione del contagio da Covid-19 tra la popolazione, il sindaco di Pisa, Michele Conti, come annunciato, ha firmato due ordinanze per la chiusura dei minimarket del centro storico a partire dalle ore 18.00 e per la chiusura della Piazza delle Vettovaglie dalle ore 24.00 alle 05.00. I provvedimenti saranno in vigore nelle serate di venerdì, sabato e domenica a partire da venerdì 23 ottobre e fino al 15 novembre, salvo proroghe. Ai trasgressori sanzioni da 400 a 3.000 euro. Sempre a partire da venerdì 23 ottobre, inoltre, saranno rafforzati i presidi delle Forze dell’Ordine in Piazza dei Cavalieri, come deciso nell’ultimo Comitato per l’ordine e la ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 22 ottobre 2020) Per fronteggiare la diffusione del contagio da Covid-19 tra la popolazione, il sindaco di, Michele Conti, come annunciato, ha firmato due ordinanze per la chiusura deidel centro storico a partireore 18.00 e per la chiusura delladelleore 24.0005.00. I provvedimenti saranno in vigore nelle serate di venerdì, sabato e domenica a partire da venerdì 23 ottobre e fino al 15 novembre, salvo proroghe. Ai trasgressori sanzioni da 400 a 3.000 euro. Sempre a partire da venerdì 23 ottobre, inoltre, saranno rafforzati i presidi delle Forze dell’Ordine indei Cavalieri, come deciso nell’ultimo Comitato per l’ordine e la ...

elisa24102 : RT @CasaLettori: Grazie a Gabriele D’Annunzio Piazza Duomo a Pisa prese il nome di Piazza dei Miracoli. Citandola in uno dei suoi libri, “F… - Blu09765054 : RT @CasaLettori: Grazie a Gabriele D’Annunzio Piazza Duomo a Pisa prese il nome di Piazza dei Miracoli. Citandola in uno dei suoi libri, “F… - zzqqzzq : RT @BigEyePhotos: New artwork for sale! - 'Piazza dei Miracoli in Pisa' - - Andyphone : RT @iltirreno: Nuove regole anti movida a Pisa. Non solo Vettovaglie, anche Piazza Cavalieri sarà presidiata di notte. Appello ai giovani c… - SHendersonArt : RT @BigEyePhotos: New artwork for sale! - 'Piazza dei Miracoli in Pisa' - -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa Piazza Covid e movida: stretta sulle piazza del centro storico PisaToday Norme anti-covid, non solo Firenze: ecco dove scattano i divieti di stazionamento

Anche a Pisa e in Versilia i provvedimenti. Si comincia nella sera di venerdì, si fa il bis sabato. Liguria, misure stringenti ...

Via la movida da piazza della Vettovaglie

Dal fine settimana la chiusura di uno dei luoghi simbolo del divertimento dei giovani nella città della torre. Resta aperta piazza dei Cavalieri che sarà presidiata per tutta la notte dalle forze dell ...

Anche a Pisa e in Versilia i provvedimenti. Si comincia nella sera di venerdì, si fa il bis sabato. Liguria, misure stringenti ...Dal fine settimana la chiusura di uno dei luoghi simbolo del divertimento dei giovani nella città della torre. Resta aperta piazza dei Cavalieri che sarà presidiata per tutta la notte dalle forze dell ...