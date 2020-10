Pasta con salmone, zucchine e crescenza di Benedetta Parodi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Cosa cucinare oggi con i consigli di Benedetta Parodi? Avete salmone fresco e zucchine in casa? Allora la ricetta che vi stiamo per dare è quella giusta. Direttamente dalla cucina di Senti chi mangia, su La7, Benedetta Parodi ha suggerito una nuova ricetta per un primo piatto. Si tratta della Pasta con salmone, zucchine e crescenza. Un primo piatto semplicissimo da fare. La stagione giusta è chiaramente l’estate visto che le zucchine sono un ortaggio tipico di quel periodo dell’anno. Ma ormai si sa, la zucchina si trova sempre al supermercato, per cui basta fare la spesa per portare in tavola questa ricetta molto semplice. LA RICETTA DELLA Pasta CON ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 22 ottobre 2020) Cosa cucinare oggi con i consigli di? Avetefresco ein casa? Allora la ricetta che vi stiamo per dare è quella giusta. Direttamente dalla cucina di Senti chi mangia, su La7,ha suggerito una nuova ricetta per un primo piatto. Si tratta dellacon. Un primo piatto semplicissimo da fare. La stagione giusta è chiaramente l’estate visto che lesono un ortaggio tipico di quel periodo dell’anno. Ma ormai si sa, la zucchina si trova sempre al supermercato, per cui basta fare la spesa per portare in tavola questa ricetta molto semplice. LA RICETTA DELLACON ...

reportrai3 : Il Policlinico Gemelli ha sperimentato la pasta fatta con il grano del senatore Cappelli su 30 pazienti, che quando… - reportrai3 : Quello del Senatore Cappelli è un grano selezionato oltre cento anni fa. Un piccolo pastificio marchigiano ha recup… - alessia_smile6 : due ore fa.. ho mangiato pochissima pasta al sugo con le olive e la bistecca impanata.. ?? p.s. non chiedetemi perch… - maugas56 : @MariluMocci Quando vivevo a Copenhagen, di questi orrori ne ho visti non si sa quanti, anche se i danesi è uno dei… - villamontesiro : Rendi spaventosi i tuoi dolci di Halloween... ???? Scegli i tagliapasta in plastica di Decora per creare tutti i bisc… -