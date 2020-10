Palermo | neonata con Covid abbandonata in ospedale

SkyTG24 : Covid Palermo, neonata positiva abbandonata in ospedale, polizia cerca madre irreperibile - vitaindiretta : 'La bambina sta bene' La storia di Aurora, la neonata positiva al #Covid19 abbandonata all’Ospedale dei bambini di… - mariavenera2 : RT @MarroccoPatty: 'Leggeteli i dati, vanno a ruba gli psicofarmaci e le cure, aumentano i suicidi. La forma mentale del paese è sotto il l… - forza_italia : RT @MarroccoPatty: 'Leggeteli i dati, vanno a ruba gli psicofarmaci e le cure, aumentano i suicidi. La forma mentale del paese è sotto il l… - rassegnatevi : RT @MarroccoPatty: 'Leggeteli i dati, vanno a ruba gli psicofarmaci e le cure, aumentano i suicidi. La forma mentale del paese è sotto il l… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo neonata

PALERMO - La polizia sta cercando la donna positiva al Covid che ha lasciato, senza l’autorizzazione dei medici, l’ospedale dei Bambini di Palermo in cui era ricoverata. Si tratta di una Rom che ha ...Ad un certo punto la donna viene fatta uscire dalla stanza, perchè in quella fase non sarebbe potuta restare li. Alla fine delle operazioni di routine, una infermiera esce dalla sala per chiedere alla ...