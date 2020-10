Miley Cyrus ho visto un Ufo sono rimasta scossa per giorni (Di giovedì 22 ottobre 2020) Miley Cyrus in unʼintervista alla rivista “Interview” ha raccontato di aver incontrato gli alieni. «Ho visto un Ufo». «Era giallo luminoso con un essere seduto di fronte e mi ha inseguita durante la guida», ha aggiunto ammettendo di essere rimasta “scossa” per giorni. La cantante ha anche confessato di aver fumato della cannabis. Miley era in compagnia di un’amica e la sua non era l’unica vettura sulla strada: «Ne sono però abbastanza sicura e il modo migliore per descriverlo è uno spazzaneve volante. Aveva questo grande aratro nella parte anteriore ed era giallo brillante. L’ho visto volare e anche la mia amica l’ha visto. ... Leggi su people24.myblog (Di giovedì 22 ottobre 2020)in unʼintervista alla rivista “Interview” ha raccontato di aver incontrato gli alieni. «Houn Ufo». «Era giallo luminoso con un essere seduto di fronte e mi ha inseguita durante la guida», ha aggiunto ammettendo di essere” per. La cantante ha anche confessato di aver fumato della cannabis.era in compagnia di un’amica e la sua non era l’unica vettura sulla strada: «Neperò abbastanza sicura e il modo migliore per descriverlo è uno spazzaneve volante. Aveva questo grande aratro nella parte anteriore ed era giallo brillante. L’hovolare e anche la mia amica l’ha. ...

