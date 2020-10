Milano a rischio lockdown, l’esperto: può essere la prima a chiudere con indice Rt sopra 2,35 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 22 ottobre (Italia/Mondo)«Conseguenze drammatiche», «scenario preoccupante», «situazione fuori controllo». Era dalla scorsa primavera che non si sentivano pronunciare, da scienziati e politici, queste espressioni. E le parole restituiscono il senso della fase che l’Italia sta attraversando: l’epidemia di Coronavirus è tornata a martellare, più veloce delle nostre capacità di contenimento del contagio. A supporto delle preoccupazioni verbali, tuttavia, ci sono anche i numeri: quelli assoluti ci dicono che è stata superata la soglia dei 15mila contagi giornalieri, quelli frutto di calcoli matematico-statistici delineano le soglie di allerta da non oltrepassare. L’indice Rt di Milano ha superato quota 2 Nello stesso ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 22 ottobre (Italia/Mondo)«Conseguenze drammatiche», «scenario preoccupante», «situazione fuori controllo». Era dalla scorsavera che non si sentivano pronunciare, da scienziati e politici, queste espressioni. E le parole restituiscono il senso della fase che l’Italia sta attraversando: l’epidemia di Coronavirus è tornata a martellare, più veloce delle nostre capacità di contenimento del contagio. A supporto delle preoccupazioni verbali, tuttavia, ci sono anche i numeri: quelli assoluti ci dicono che è stata superata la soglia dei 15mila contagi giornalieri, quelli frutto di calcoli matematico-statistici delineano le soglie di allerta da non oltrepassare. L’Rt diha superato quota 2 Nello stesso ...

