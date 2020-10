GF Vip, Cecchi Paone affascinato da Tommaso Zorzi: “Mi piace” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tommaso Zorzi fa sempre notizia da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la lite con Oppini, risoltasi in un bacio, ha attirato le parole di Alessandro Cecchi Paone, che in un’intervista ha parlato di lui. Cecchi Paone: “Gli facevo capire che mi piaceva” Alessandro Cecchi Paone, giornalista e divulgatore scientifico dichiaratamente omosessuale, a domanda diretta durante un’intervista a Chi, risponde senza peli sulla lingua: “Zorzi, ah se mi piace!”. E poi aggiunge: “Quando Tommaso venne fuori con ‘Riccanza’, io, come dire, gli manifestai tutto il mio interesse”. Un interesse che, quindi, è nato ben prima ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 ottobre 2020)fa sempre notizia da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la lite con Oppini, risoltasi in un bacio, ha attirato le parole di Alessandro, che in un’intervista ha parlato di lui.: “Gli facevo capire che mi piaceva” Alessandro, giornalista e divulgatore scientifico dichiaratamente omosessuale, a domanda diretta durante un’intervista a Chi, risponde senza peli sulla lingua: “, ah se mi piace!”. E poi aggiunge: “Quandovenne fuori con ‘Riccanza’, io, come dire, gli manifestai tutto il mio interesse”. Un interesse che, quindi, è nato ben prima ...

