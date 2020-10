Covid, torna il modulo di autocertificazione: scarica il PDF (Di giovedì 22 ottobre 2020) In varie parti d’Italia torna il coprifuoco e, con lui, anche il modulo di autocertificazione da compilare per chi vuole uscire “fuori orario”. scarica il PDF qui di seguito. In… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 22 ottobre 2020) In varie parti d’Italiail coprifuoco e, con lui, anche ildida compilare per chi vuole uscire “fuori orario”.il PDF qui di seguito. In… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

NicolaPorro : L'azzurra di nuoto Quadarella ha il #COVID19. Ma anziché piangere, ha pubblicato un post pieno di ottimismo, pensan… - SkyTG24 : Covid, torna l’autocertificazione in Lombardia, Lazio e Campania: il modulo - Corriere : ?? Oltre questo numero di ricoverati in terapia intensiva torna il lockdown - GlucaForex : RT @fattoquotidiano: PIO ALBERGO TRIVULZIO DI MILANO Torna l'emergenza: 19 persone tra ospiti e dipendenti risultano positivi [Leggi] http… - fisco24_info : Start up: torna DigithON, online causa Covid: Tanti premi ai pitch, annunciati i ministri Boccia e Pisano -