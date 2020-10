Covid, oggi 16mila casi: coprifuoco in tre regioni (Di giovedì 22 ottobre 2020) Emergenza Covid: oggi oltre 16 mila i nuovi casi, 136 i morti e continua l’aumento delle terapie intensive. coprifuoco in Lombardia, Lazio e Campania Sono 16.079 i nuovi positivi in Italia, a fronte di 170.392 tamponi. Ancora in crescita i decessi: sono 136 quelli di oggi a fronte dei 127 di ieri. Il totale delle vittime arriva… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Emergenzaoltre 16 mila i nuovi, 136 i morti e continua l’aumento delle terapie intensive.in Lombardia, Lazio e Campania Sono 16.079 i nuovi positivi in Italia, a fronte di 170.392 tamponi. Ancora in crescita i decessi: sono 136 quelli dia fronte dei 127 di ieri. Il totale delle vittime arriva… L'articolo Corriere Nazionale.

