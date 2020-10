(Di venerdì 23 ottobre 2020) L'ufficialità è attesa nelle prossime ore, la Regione preoccupata per la crescita dei contagi e per la situazione degli ospedali

cronaca_news : Coronavirs, la Calabria verso il coprifuoco e la didattica a distanza in medie e superiori - GaspareGuzzo : #Coronavirs in #Calabria verso ordinanza con restrizioni agli orari e DAD nelle scuole - -

Potrebbe arrivare nella giornata di domani una nuova ordinanza della Regione Calabria che prevede ulteriori limitazioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il presidente facente funzioni della G ...22 OTT - Il presidente della Regione Calabria Nino Spirlì sta per emanare un'ordinanza che dovrebbe entrare in vigore da lunedì e che prevede misure restrittive per tutti i cittadini per due settimane ...