Celtic-Milan 1-3, buona la prima per il Diavolo in Europa (Di giovedì 22 ottobre 2020) Krunic, Diaz e Hauge regalano al Milan i primi tre punti nella fase a gironi di Europa League. Gli uomini di Pioli soffrono ma continuano nella loro striscia positiva Tre gol e tre punti nel ritorno in Europa del Milan. Nella triste cornice del mitico Celtic Park vuoto per gli ovvi motivi legati all’emergenza Covid-19, il Diavolo inizia la sua avventura in Europa League con una vittoria sofferta ma importante ai danni del Celtic. Decisivi i gol di Diaz e le prime gioie in rossonero di Krunic e Hauge. Buono l’esordio di Dalot, male invece Tonali che dimostra di essere ancora in ritardo di preparazione. La Partita Inizio di partita di grande sofferenza per il Milan che è costretto a subire il pressing e la grande ... Leggi su zon (Di giovedì 22 ottobre 2020) Krunic, Diaz e Hauge regalano ali primi tre punti nella fase a gironi diLeague. Gli uomini di Pioli soffrono ma continuano nella loro striscia positiva Tre gol e tre punti nel ritorno indel. Nella triste cornice del miticoPark vuoto per gli ovvi motivi legati all’emergenza Covid-19, ilinizia la sua avventura inLeague con una vittoria sofferta ma importante ai danni del. Decisivi i gol di Diaz e le prime gioie in rossonero di Krunic e Hauge. Buono l’esordio di Dalot, male invece Tonali che dimostra di essere ancora in ritardo di preparazione. La Partita Inizio di partita di grande sofferenza per ilche è costretto a subire il pressing e la grande ...

