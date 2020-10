A lanciare l'allarme il virologo Francesco Broccolo (Di giovedì 22 ottobre 2020) "Nell'80% dei casi positivi al Covid-19 la carica virale è ormai superiore a un milione", ha spiegato il virologo Francesco Braccolo. Covid, allarme degli esperti: “Carica virale altissima anche negli asintomatici” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 ottobre 2020) "Nell'80% dei casi positivi al Covid-19 la carica virale è ormai superiore a un milione", ha spiegato ilBraccolo. Covid,degli esperti: “Carica virale altissima anche negli asintomatici” su Notizie.it.

fattoquotidiano : 'LE PERSONE SI INFETTANO IN FILA PER I TEST' “Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è ch… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: 'LE PERSONE SI INFETTANO IN FILA PER I TEST' “Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è che l… - CentiTiberio : RT @fattoquotidiano: 'LE PERSONE SI INFETTANO IN FILA PER I TEST' “Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è che l… - Vivodisogniebas : RT @fattoquotidiano: 'LE PERSONE SI INFETTANO IN FILA PER I TEST' “Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è che l… - veziovent : RT @fattoquotidiano: 'LE PERSONE SI INFETTANO IN FILA PER I TEST' “Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è che l… -