Shade positivo al covid 19: “Respirare mi sembrava la cosa più difficile del mondo” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E’ un messaggio pulito ma anche molto forte quello che Shade manda sui social. Lo fa per rassicurare tutti i suoi follower i suoi fan. Sta bene, anche se ha passato ore molto difficili. Ha il covid 19 e vuole spiegare, soprattutto ai più giovani, che ci si ammala anche se non si hanno 70 anni. E che si sta male, cosa che molti ragazzi credono non sia vera. Un messaggio importante quello che arriva da Shade ai ragazzi, visto che conta quasi 800 mila followers su Instagram. Shade positivo AL covid 19: LE SUE PAROLE SUI SOCIAL Inizia così sui social, il discorso di Shade:Sapete che sono stato parecchio male nei giorni scorsi, mi sono messo in isolamento preventivo e ho scoperto di essere positivo al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 ottobre 2020) E’ un messaggio pulito ma anche molto forte quello chemanda sui social. Lo fa per rassicurare tutti i suoi follower i suoi fan. Sta bene, anche se ha passato ore molto difficili. Ha il19 e vuole spiegare, soprattutto ai più giovani, che ci si ammala anche se non si hanno 70 anni. E che si sta male,che molti ragazzi credono non sia vera. Un messaggio importante quello che arriva daai ragazzi, visto che conta quasi 800 mila followers su Instagram.AL19: LE SUE PAROLE SUI SOCIAL Inizia così sui social, il discorso di:Sapete che sono stato parecchio male nei giorni scorsi, mi sono messo in isolamento preventivo e ho scoperto di essereal ...

SkyTG24 : Covid, il rapper torinese Shade positivo al Coronavirus: 'Non attacca solo gli anziani' - repubblica : Positivo il rapper torinese Shade. Appello ai fan 'Mettete la mascherina' - repubblica : Shade positivo: 'Non riesco a rappare' - Staserabrodino : Shade positivo: non riesco a rappare. Persino il coronavirus, se guardi bene, qualche lato positivo ce l'ha. (Si… - DarioVarriale1 : @thetrueshade positivo è lo stesso shade che andava in giro su tw dpcendo 'de laurentiis è l'untore del campionato'… -