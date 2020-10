Secondo Ranieri Guerra il traguardo del vaccino non è lontano

HaugeFan : @sampdoria: Grazie ai gol e alla leadership di quaglia e alla bravura di re?? Ranieri è ancora in serie A. Dirò poco… - Massimi75462896 : @Lucaucce Allenatore troppo talebano , anche se ha dato un identità alla Samp con i giocatori che ha avuto Giampaol… - BlackEagle1967 : @OfficialASRoma Bello per chi ama il calcio.Sono un tifoso Laziale e nonostante Tutto stimo Ranieri.Una persona ser… - memelencia : Ranieri è stato trattato peggio di quanto meritasse dagli juventini, terzo e secondo posto con un materiale a dispo… - ocram_5 : @irrisolvibile @Lollaw6 @Mellow87_ @juventusfc Secondo e terzo posto dopo la serie B. Questo è il problema principa… -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo Ranieri

Il vice direttore dell'OMS, Ranieri Guerra, ha fornito alcune dichiarazioni molto importanti circa la produzione del vaccino anti covid.«Bisogna chiedere a Ranieri Guerra che soluzione ha lui per bloccare la trasmissione ... SERVE MEDICINA TERRITORIO» Per affrontare la seconda ondata di Covid-19 in Italia «gli ospedali sono stati ...