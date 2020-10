Sanremo Giovani, ecco i 20 semifinalisti. Tra gli eliminati Francesco Monte (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sanremo 2021 è sempre più vicino. Se tutto andrà bene, infatti, la kermesse musicale dovrebbe avere inizio a marzo del prossimo anno. Il regolamento è stato stabilito e adesso non rimane che scegliere i Big e le Nuove Proposte che si esibiranno sul palcoscenico dell’Ariston. Nelle scorse settimane sono stati scelti 61 possibili candidati a Sanremo Giovani, tra i quali abbiamo visto anche Francesco Monte. Purtroppo per lui, però, non è riuscito a passare la scrematura che prevedere solo 20 concorrenti per le semifinali. Questo 20, perciò, si esibiranno nel programma AmaSanremo a partire da giovedì 29 ottobre 2020. La programmazione, poi, continuerà fino al 26 novembre. Ogni puntata avrà una durata di 50 ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 21 ottobre 2020)2021 è sempre più vicino. Se tutto andrà bene, infatti, la kermesse musicale dovrebbe avere inizio a marzo del prossimo anno. Il regolamento è stato stabilito e adesso non rimane che scegliere i Big e le Nuove Proposte che si esibiranno sul palcoscenico dell’Ariston. Nelle scorse settimane sono stati scelti 61 possibili candidati a, tra i quali abbiamo visto anche. Purtroppo per lui, però, non è riuscito a passare la scrematura che prevedere solo 20 concorrenti per le semifinali. Questo 20, perciò, si esibiranno nel programma Amaa partire da giovedì 29 ottobre 2020. La programmazione, poi, continuerà fino al 26 novembre. Ogni puntata avrà una durata di 50 ...

