Papa Francesco è l’unico cattolico che si batte per le unioni civili

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sorpresa alla Festa del Cinema di Roma. Scopriamo il pensiero, messo in fila davanti a una telecamera, diper le. Il pontefice, sfatando un tabù interno al mondoda secoli, si esprime a favore di una forma di regolamentazione della coppia omosessuale, pur non spingendosi fino alla definizione di questa forma di regolamentazione come matrimonio. Illo fa nel documentario di Evgeny Afineevsky che è stato presentato nel corso della kermesse cinematografica. LEGGI ANCHE >e le indicazioni da ‘assistente civico’per, cosa ha detto «Le persone omosessuali – si ...

Così Papa Francesco in un documentario in uscita oggi alla Festa di Roma firmato Evgeny Afineevsky."Dobbiamo creare una legge sulle unioni civili-prosegueIn questo modo sono coperti ...In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo". Papa Francesco, nel documentario 'Francesco' del regista russo Evgeny Afineevsky, presentato oggi alla Festa di Roma ...