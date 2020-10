GMC Hummer EV - Fino a 1 014 CV e 563 km d' autonomia per il pick-up elettrico - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Solo dieci anni fa l'erasembrava definitivamente conclusa. Gli enormi fuoristrada americani avevano fatto il loro tempo e, vuoi per i consumi elevati, vuoi per i prezzi d'acquisto tutt'altro che popolari, sono usciti di scena tra i rimorsi degli appassionati. L'avvento dell'elettrificazione ha però donato una seconda vita uno dei marchi più yankee della storia: a partire dal prossimo anno la GMC inizierà a produrre il nuovoEV, un-upd'alta gamma che evolve le forme delle precedenti H1, H2 e H3 unendole a un powertrain 100%. I listinii, anche questa volta, sono per pochi: per la Edition 1 che arriverà nelle concessionarie americane nell'autunno del 2021 si partirà da 112.595 dollari (94.929 euro), ma negli anni successivi i ...