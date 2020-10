Élite | un’attrice è diventata testimonial di Chiara Ferragni

Leggi su biccy

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)ha da poco lanciato la sua nuova linea di maglioni natalizi (prezzo di listino: 295€) e per la promozione social è stata selezionata anche Danna Paola, attrice che per anni è stata fra le protagonisti principali della serie Élite di Netflix. È stata perché dal prossimo anno il suo personaggio Lucrecia non sarà più presente (al suo posto sono già stati annunciati nuovi studenti). “Élite è ancora parte di me, della mia vita, Lucrecia lo stesso. Anche se non sarò in questa stagione, se ce ne saranno delle altre sarò felice di tornare“. Forte dei suoi 28 milioni di followers su Instagram, Danna Paola in Sud America è una vera celebrità dato che ha iniziato a lavorare da giovanissima fra fiction e musica. Una sorte di Hannah ...