CS | GO | FunPlus Phoenix sta per acquisire l’intero roster di GODSENT | la trattativa è “molto avanzata”

Leggi su esports247

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Secondo quanto riferito,ha avviato delle trattative perl’interodel teame tornare all’interno del panorama di CS:GO nelle prossime settimane. L’organizzazione di esports professionale cinese, particolarmente nota per aver vinto il campionato mondiale di League of Legends nel 2019, ha cercato di entrare nel popolare titolo FPS attraverso Flashpoint nel 2020. Tuttavia l’esperienza non è stata di quelle memorabili, masembra intenzionata a riprovarci. Secondo quanto riportato da HLTV e DBLTAP,è in “discussioni avanzate” conper “portare a bordo” il proprio ...