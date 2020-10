Coprifuoco in Lombardia, nei locali di Milano tra incertezze e preoccupazioni: “Così inutile aprire la sera. Il problema? La vita diurna, non noi” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Il Coprifuoco è una scusa, il vero problema non è la vita notturna, ma quella diurna come sugli autobus. Hanno avuto otto mesi per prepararsi, ma non sono stati capaci”. Alfi gestisce un’osteria genovese ai Navigli. Lunedì sera ha incassato 28 euro e non sa ancora cosa farà giovedì sera: “Non si è capito se dovrò mandare via i clienti alle 23 o prima per consentirgli di arrivare a casa”. Una mancanza di chiarezza denunciata anche da Roberto Calderone della Filetteria Italiana: “Sappiamo le cose all’ultimo e ci ritroviamo a dover improvvisare”. Da giovedì, quando in Lombardia scatterà il Coprifuoco alle 23, anticiperà il primo turno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Ilè una scusa, il veronon è lanotturna, ma quellacome sugli autobus. Hanno avuto otto mesi per prepararsi, ma non sono stati capaci”. Alfi gestisce un’osteria genovese ai Navigli. Lunedìha incassato 28 euro e non sa ancora cosa farà giovedì: “Non si è capito se dovrò mandare via i clienti alle 23 o prima per consentirgli di arrivare a casa”. Una mancanza di chiarezza denunciata anche da Roberto Calderone della Filetteria Italiana: “Sappiamo le cose all’ultimo e ci ritroviamo a dover improvvisare”. Da giovedì, quando inscatterà ilalle 23, anticiperà il primo turno ...

