Zequila rivendica una love story con Patrizia De Blanck | lei lo manda a quel paese | “Sei un rinco*****ito”

(Di martedì 20 ottobre 2020) Scintille al “Grande Fratello Vip” tra AntonioDe. L’attore è entrato nella Casa perre una presuntacon la contessa: “Abbiamo girato un film insieme – dice – e quando ripassavamo le battute, ci intrattenevamo su un camper…”. La contessa smentisce categoricamente: “Ma cosa stai dicendo, sei completamente rinco*****ito – lo ha attaccato – se non la smetti di dire queste bugie, appena esco da qui ti prendo a calci nel c**o. Io ti conosco, è vero, siamo amici ma tra di noi non c’è stato mai niente”.

