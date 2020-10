Roubaix, una luce nell'ombra: un noir duro e livido nell'inferno del degrado (Di martedì 20 ottobre 2020) Roubaix UNA luce nell'ombra Con Roschdy Zem, Lea Seydoux e Sarah Forestier. Regia di Arnaud Desplechin. Produzione Francia 2019. Durata: 1 ora e 45 AL CINEMA LA TRAMA. Roubaix. Un nome magico per i più vecchi di noi. Che ricordano la Parigi-Roubaix delle gesta ciclistiche di Coppi e Bobet. Allora era una capitale operaia. Oggi offre un teatro di desolazione colle sue fabbriche dismesse e i rioni in mano alla malavita e popolati da un immigrazione famelica e disperata. E' in questo piccolo cupo inferno che combatte da sempre Daoud, un poliziotto di origine algerina che nell'inferno ci sta male ma non conosce un altro posto in cui vivere. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020)UNACon Roschdy Zem, Lea Seydoux e Sarah Forestier. Regia di Arnaud Desplechin. Produzione Francia 2019. Durata: 1 ora e 45 AL CINEMA LA TRAMA.. Un nome magico per i più vecchi di noi. Che ricordano la Parigi-delle gesta ciclistiche di Coppi e Bobet. Allora era una capitale operaia. Oggi offre un teatro di desolazione colle sue fabbriche dismesse e i rioni in mano alla malavita e popolati da un immigrazione famelica e disperata. E' in questo piccolo cupoche combatte da sempre Daoud, un poliziotto di origine algerina checi sta male ma non conosce un altro posto in cui vivere. ...

