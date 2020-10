Pizzo e droga, colpo agli eredi dei Lo Russo: 23 arresti (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI militari del comando Provinciale carabinieri di Napoli, a conclusione di indagini coordinate dalla Dda partenopea, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, nei confronti di 23 persone, responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, minaccia, detenzione e porto di armi e munizioni, tutti reati aggravati dal fine di avvantaggiare il sodalizio camorristico. Il provvedimento trae origine da indagine condotta dalla compagnia carabinieri Napoli Vomero, ulteriormente riscontrata da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che ha permesso di: individuare vertici e sodali del clan Cifrone, eredi del sodalizio camorristico Lo Russo, egemone nel territorio dei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI militari del comando Provinciale carabinieri di Napoli, a conclusione di indagini coordinate dalla Dda partenopea, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, nei confronti di 23 persone, responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, minaccia, detenzione e porto di armi e munizioni, tutti reati aggravati dal fine di avvantaggiare il sodalizio camorristico. Il provvedimento trae origine da indagine condotta dalla compagnia carabinieri Napoli Vomero, ulteriormente riscontrata da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che ha permesso di: individuare vertici e sodali del clan Cifrone,del sodalizio camorristico Lo, egemone nel territorio dei ...

