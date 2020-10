Pacchetto aiuti USA, accordo Pelosi-Mnuchin più vicino? (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Congresso Usa verso la fumata bianca per il varo del maxi Pacchetto di sostegno all’economia.In una telefonata di circa un’ora, la Presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi ed il segretario al Tesoro Steven Mnuchin, afferma su Twitter il portavoce della speaker della Camera, Drew Hammill, “hanno continuato a ridurre le distanze” ed a breve “si capirà se saremo in grado di approvare una legge prima delle elezioni”. Si prova, dunque, ad uscire dalle sabbie mobili per trovare l’accordo sul nuovo piano di stimoli economici per cercare di ammorbidire l’impatto dell’epidemia di coronavirus sull’economia Usa con il Presidente Donald Trump che, nei giorni scorsi aveva alzato l’asticella a 1.800 miliardi di dollari, per ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Congresso Usa verso la fumata bianca per il varo del maxidi sostegno all’economia.In una telefonata di circa un’ora, la Presidente della Camera dei rappresentanti Nancyed il segretario al Tesoro Steven, afferma su Twitter il portavoce della speaker della Camera, Drew Hammill, “hanno continuato a ridurre le distanze” ed a breve “si capirà se saremo in grado di approvare una legge prima delle elezioni”. Si prova, dunque, ad uscire dalle sabbie mobili per trovare l’sul nuovo piano di stimoli economici per cercare di ammorbidire l’impatto dell’epidemia di coronavirus sull’economia Usa con il Presidente Donald Trump che, nei giorni scorsi aveva alzato l’asticella a 1.800 miliardi di dollari, per ...

Infine, intorno al 9 ottobre, i giornali hanno riferito che il dibattito nel Congresso statunitense in merito al pacchetto di aiuti economici si è arenato. Il prezzo di Bitcoin (BTC), però, non sembra ...

