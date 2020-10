Omceo Roma | al momento dpi sufficienti | ma assessori devono monitorare disponibilità

(Di martedì 20 ottobre 2020)– Salgono a 181 i medici morti in Italia dall’inizio dell’epidemia. Gli ultimi due sono Ernesto Celentano, medico di Napoli, infettato sembra da un paziente, e Giovanni Briglia, otorino di, che avrebbe invece contratto la malattia in ambiente extra-lavorativo. “Se si sta abbassando la guardia su questo tema? Non credo, fortunatamente per adesso abbiamo a disposizione un numero sufficiente di dispositivi di protezione individuale rispetto al passato”, ha risposto il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire”. “Ho gia’ fatto una richiesta all’assessore alla Sanita’ del Lazio, Alessio D’Amato, ma anche a tutti gli altriitaliani alla Sanita’ affinche’ prevedano ...

“Oltre ai vaccini, chiediamo una via preferenziale per i tamponi ai medici. Questo per garantire la salute sia dei pazienti sia del personale sanitario”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medi ...Lo hanno spiegato i presidenti dell'Ordine dei medici di Roma e di quello dei Farmacisti della Capitale all'agenzia Dire: "Oggi non si può somministrare il vaccino in farmacia" ...