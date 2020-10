Manila Nazzaro, il racconto della malattia: “Un carcinoma all’utero e poi la Sindrome di Basedow” (Di martedì 20 ottobre 2020) Recentemente Manila Nazzaro, stella indiscussa di Temptation Island Vip 2020, è stata ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Come ogni celebrità intervistata nel celebre programma Mediaset, Miss Italia 1999 si è aperta totalmente di fronte alla moglie di Pier Silvio Berlusconi, rivelando retroscena sulla sua vita. Uno dei temi più discorsi è stata la dolorosa fine del matrimonio con Francesco Cozza (ex calciatore, oggi allenatore di calcio). Manila Nazzaro anni fa ha scoperto, tramite Instagram, che l’ex marito aveva una doppia vita. Insieme hanno due figli, Nicolas e Francesco Pio. Ma questo triste capitolo è stato affiancato da un’altra difficoltà, lo ha rivelato la diretta interessata di fronte al pubblico e a Silvia ... Leggi su tuttivip (Di martedì 20 ottobre 2020) Recentemente, stella indiscussa di Temptation Island Vip 2020, è stata ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Come ogni celebrità intervistata nel celebre programma Mediaset, Miss Italia 1999 si è aperta totalmente di fronte alla moglie di Pier Silvio Berlusconi, rivelando retroscena sulla sua vita. Uno dei temi più discorsi è stata la dolorosa fine del matrimonio con Francesco Cozza (ex calciatore, oggi allenatore di calcio).anni fa ha scoperto, tramite Instagram, che l’ex marito aveva una doppia vita. Insieme hanno due figli, Nicolas e Francesco Pio. Ma questo triste capitolo è stato affiancato da un’altra difficoltà, lo ha rivelato la diretta interessata di fronte al pubblico e a Silvia ...

