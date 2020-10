L’odissea di Sansa in quarantena: denunciato per aver violato l’isolamento. «Ma mi era scappato il cane» (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)Ferruccio Sansa viola la quarantena per rincorrere il suo cane: la polizia lo ferma, in piena notte e a 3 metri da casa, per un sopralluogo. E il giorno dopo il giornalista viene segnalato in Procura. Una serie di sfortunati eventi ha coinvolto l’ex candidato alla presidenza della regione Liguria – a causa della positività al Covid-19 di suo figlio. Ma Sansa non sembra aver preso male il colpo di sfortuna, anzi: «In momenti come questo, in cui si teme che l’Italia vacilli sotto i colpi del Covid, arrivano invece conferme che lo Stato funziona», scrive su Facebook. «Non possiamo che rallegrarcene». Il racconto «Qualche sera fa a mezzanotte il cane, appena preso al ... Leggi su open.online (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)Ferruccioviola laper rincorrere il suo: la polizia lo ferma, in piena notte e a 3 metri da casa, per un sopralluogo. E il giorno dopo il giornalista viene segnalato in Procura. Una serie di sfortunati eventi ha coinvolto l’ex candidato alla presidenza della regione Liguria – a causa della positività al Covid-19 di suo figlio. Manon sembrapreso male il colpo di sfortuna, anzi: «In momenti come questo, in cui si teme che l’Italia vacilli sotto i colpi del Covid, arrivano invece conferme che lo Stato funziona», scrive su Facebook. «Non possiamo che rallegrarcene». Il racconto «Qualche sera fa a mezzanotte il, appena preso al ...

