Ho un linfoma | l' annuncio di Jeff Bridges | star del Grande Lebowski

(Di martedì 20 ottobre 2020) L’attore americanoha annunciato su Twitter di essere affetto da un, per il quale inizierà subito le cure. Il protagonista del “”, 70 anni, ha utilizzato una battuta del film cult dei fratelli Cohen per dare la notizia ai suoi fans. “New s**t has come to light”, ha scritto l’attore.As the Dude would say.. New S**T has come to light. I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good. I’mting treatment and will keep you posted on my recovery.—(@The) October 20, 2020“Mi è stato diagnosticato ...