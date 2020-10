Cyberpunk 2077 avrà nel cast Bryan Dechart | il Connor di Detroit Become Human

Leggi su eurogamer

(Di martedì 20 ottobre 2020)è uno dei giochi più attesi dell'anno e avrà unpiuttosto ricco. Oltre alla star Keanu Reeves, è stato confermato che altre celebrità e ospiti interpreteranno i personaggi del gioco. Dopo essere apparsi in un gioco altrettanto futuristico, anche due dei membri deldisi faranno strada nel gioco di CDPR.Sul loro canale Twitch ufficiale, gli attori die Amelia Rose Blaire hanno annunciato in un live stream che appariranno in. La coppia ha condiviso uno screenshot dei loro personaggi.Leggi altro...