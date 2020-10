A scuola in sicurezza - Video Ats, le regole da seguire (Di martedì 20 ottobre 2020) La lotta al coronavirus passa anche e soprattutto dalla prevenzione. In quest’ottica l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ha realizzato, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, un Video dal titolo “Rientro a scuola in sicurezza”, ideato e prodotto appositamente per le scuole. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 20 ottobre 2020) La lotta al coronavirus passa anche e soprattutto dalla prevenzione. In quest’ottica l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ha realizzato, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, undal titolo “Rientro ain”, ideato e prodotto appositamente per le scuole.

raffaellapaita : «Per evitare affollamenti sui bus usiamo quelli commerciali, oggi fermi. Una soluzione rapida e a basso costo. Aume… - matteograndi : Non si riesce a mettere in sicurezza la scuola. Non si riescono a controllare i mezzi pubblici. E loro che fanno? Chiudono i parrucchieri. - GianlucaVacca : Prima le Regioni dicevano no agli ingressi scaglionati, ora li chiedono alla ministra @AzzolinaLucia, che li aveva… - ilClandestinoTW : Scuola in sicurezza, ecco tutti i recapiti della Asl per le famiglie - Gibimassidda : RT @CoronaLupo: @Giggiola4 @FrancoBechis Maledetti,unica tra #sanità,#trasporti,#sicurezza e #scuola che risulta organizzata ma è messa in… -

Nonostante le scuole chiuse (le uniche del Belpaese ... perché dovranno essere le Asl a certificare la sussistenza delle “garanzie sanitarie e di sicurezza”. Significa che alcuni istituti riapriranno ...

La situazione è complessa e ci rendiamo tutti conto dell’enorme disagio per le famiglie, ma il tracciamento stretto e celere è l’unico modo per garantire la sicurezza, per evitare i focolai a scuola e ...

