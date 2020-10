Zingaretti a Conte: "Un tema come il Mes non si affronta con una battuta in conferenza stampa" (Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - "Credo che un tema come il Mes vada affrontato nelle sedi opportune, con una discussione parlamentare tra il governo e le forze della maggioranza e non con una battuta in conferenza stampa che credo porti solo ad uno strascico di polemiche che non è in sintonia con la volontà che abbiamo di dare punti fermi agli italiani". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in una conferenza stampa. "Credo che in un momento così delicato - ha detto Zingaretti - con il coronavirus che angoscia le famiglie e milioni di italiani, bisognerebbe evitare polemiche politiche e scommettere sulla solidarietà di tutte le forze politiche della maggioranza. Questo ... Leggi su agi (Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - "Credo che unil Mes vadato nelle sedi opportune, con una discussione parlamentare tra il governo e le forze della maggioranza e non con unainche credo porti solo ad uno strascico di polemiche che non è in sintonia con la volontà che abbiamo di dare punti fermi agli italiani". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, in una. "Credo che in un momento così delicato - ha detto- con il coronavirus che angoscia le famiglie e milioni di italiani, bisognerebbe evitare polemiche politiche e scommettere sulla solidarietà di tutte le forze politiche della maggioranza. Questo ...

