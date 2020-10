Torino. La Municipale chiude una discoteca in via Nizza (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sabato notte, a seguito di una segnalazione anonima sulla presunta apertura di una discoteca ubicata in via Nizza in violazione dei provvedimenti anti covid-19, il Reparto di Polizia Commerciale della Polizia Municipale ha effettuato un’ispezione nel locale. L’ingresso principale della discoteca prospiciente via Nizza era chiuso ma, in realtà, i clienti venivano convogliati verso un ingresso secondario posto in una via laterale. All’interno del locale era in corso un’attività di intrattenimento con musica, balli e somministrazione di bevande. Gli agenti hanno trovato circa 60 clienti privi di mascherina e non curanti del rispetto delle distanze. I ‘civich’, dopo aver valutato il potenziale rischio per la salute pubblica, hanno interrotto la musica e ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sabato notte, a seguito di una segnalazione anonima sulla presunta apertura di unaubicata in viain violazione dei provvedimenti anti covid-19, il Reparto di Polizia Commerciale della Poliziaha effettuato un’ispezione nel locale. L’ingresso principale dellaprospiciente viaera chiuso ma, in realtà, i clienti venivano convogliati verso un ingresso secondario posto in una via laterale. All’interno del locale era in corso un’attività di intrattenimento con musica, balli e somministrazione di bevande. Gli agenti hanno trovato circa 60 clienti privi di mascherina e non curanti del rispetto delle distanze. I ‘civich’, dopo aver valutato il potenziale rischio per la salute pubblica, hanno interrotto la musica e ...

