Spadafora: "Su palestre e piscine fatta una scelta di buon senso" (Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - "palestre, piscine e centri sportivi restano aperti!". Così il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora ha commentato sul suo profilo Facebook le misure contenute nell'ultimo dpcm in ambito sportivo. "Dopo un lungo confronto in Consiglio dei Ministri, con il CTS e le Regioni, è prevalsa una scelta di buon senso", ha aggiunto, per poi entrare nello specifico: "Proseguono partite e gare sportive dilettantistiche a livello regionale e nazionale, mentre per il livello provinciale, societa' e associazioni sportive ed enti di promozione proseguiranno gli allenamenti degli sport di squadra ma solo in forma individuale, come le squadre di serie A all'inizio della fase due. Per fare un esempio: la squadra di una scuola calcio di ... Leggi su agi (Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - "e centri sportivi restano aperti!". Così il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzoha commentato sul suo profilo Facebook le misure contenute nell'ultimo dpcm in ambito sportivo. "Dopo un lungo confronto in Consiglio dei Ministri, con il CTS e le Regioni, è prevalsa unadi", ha aggiunto, per poi entrare nello specifico: "Proseguono partite e gare sportive dilettantistiche a livello regionale e nazionale, mentre per il livello provinciale, societa' e associazioni sportive ed enti di promozione proseguiranno gli allenamenti degli sport di squadra ma solo in forma individuale, come le squadre di serie A all'inizio della fase due. Per fare un esempio: la squadra di una scuola calcio di ...

