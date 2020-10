Scuola dopo le 9 e turni al pomeriggio | Azzolina | “Non subito | avrete informazioni”

Leggi su dire

(Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – Le misure sulla scuola adottate nel Dpcm firmato ieri sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte non entreranno subito in vigore ma “fra qualche giorno, per garantire una migliore organizzazione”. A precisarlo è la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in un post su Facebook.