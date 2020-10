Roma, Florenzi risponde a Fonseca?: “Ama la verità, perdona l’errore” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una frase enigmatica, che sa di risposta a Paulo Fonseca. Alessandro Florenzi usa una ‘storia’ su Instagram per rispondere virtualmente all’allenatore della Roma che, nel corso della conferenza stampa di vigilia del match con il Benevento, aveva detto chiaramente che era stato Florenzi a chiedere di andare via. “Ama la verità, ma perdona l’errore. Voltaire”, ha risposto il giocatore del Psg sui social. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una frase enigmatica, che sa di risposta a Paulo. Alessandrousa una ‘storia’ su Instagram perre virtualmente all’allenatore dellache, nel corso della conferenza stampa di vigilia del match con il Benevento, aveva detto chiaramente che era statoa chiedere di andare via. “Ama la verità, mal’errore. Voltaire”, ha risposto il giocatore del Psg sui social.

