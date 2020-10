Nuova Didattica per Le Scuole di Bergamo, Metà in Presenza e il Resto a Distanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, annuncia una Nuova modalità di Didattica per le Scuole cittadine. Le Scuole superiori, infatti faranno il 50% delle lezioni in Presenza e il 50% con la DaD. Si spera così di alleggerire il trasporto pubblico. Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio Scolastico territoriale, dichiara: “Le Scuole si sono attrezzate, si stanno muovendo … Leggi su youreduaction (Di lunedì 19 ottobre 2020) Giorgio Gori, sindaco di, annuncia unamodalità diper lecittadine. Lesuperiori, infatti faranno il 50% delle lezioni ine il 50% con la DaD. Si spera così di alleggerire il trasporto pubblico. Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio Scolastico territoriale, dichiara: “Lesi sono attrezzate, si stanno muovendo …

Gli stessi alunni, con una nuova luce in volto e occhi a volte preoccupati ma carichi ... insegnare e trasmettere. La Didattica digitale integrata (Did) raggiungerà veramente tutti? Tutte le famiglie ...

I sindaci potranno chiudere piazze Il “coprifuoco” resta limitato alla notte e poi una nuova stretta – ma non troppo dura ... viene chiesto di prevedere “forme flessibili nell’attività didattica”, ...

