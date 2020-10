Matilde Brandi su Guenda Goria:”ci proverebbe anche con gli armadi” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Parole al vetriolo, questa notte, sarebbero arrivate da Matilde Brandi all’indirizzo di Guenda Goria. La chiacchierata su Guenda è avvenuta nella stanza arancione. A “spettegolare” sarebbero state la Brandi, appunto, insieme ad Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco. Le tre concorrenti si sarebbero dette d’accordo su una cosa riguardo Guenda Goria: ci starebbe spudoratamente provando con Pierpaolo Pretelli. In realtà nella puntata scorsa è emersa la vicenda amorosa di Guenda, che la vedrebbe legata a tale Telemaco Dell’Aquila. E poi è risaputo che, in questo momento, Pierpaolo non ha occhi che per Elisabetta. Le tre ci hanno dunque visto giusto? La Brandi, ... Leggi su trendit (Di lunedì 19 ottobre 2020) Parole al vetriolo, questa notte, sarebbero arrivate daall’indirizzo di. La chiacchierata suè avvenuta nella stanza arancione. A “spettegolare” sarebbero state la, appunto, insieme ad Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco. Le tre concorrenti si sarebbero dette d’accordo su una cosa riguardo: ci starebbe spudoratamente provando con Pierpaolo Pretelli. In realtà nella puntata scorsa è emersa la vicenda amorosa di, che la vedrebbe legata a tale Telemaco Dell’Aquila. E poi è risaputo che, in questo momento, Pierpaolo non ha occhi che per Elisabetta. Le tre ci hanno dunque visto giusto? La, ...

