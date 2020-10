Il Regno Unito post-Brexit vuole spedire i migranti su un’isola nell’Atlantico (Di lunedì 19 ottobre 2020) Di recente il quotidiano britannico The Guardian ha diffuso la notizia che Downing Street avrebbe chiesto ad alcuni funzionari di considerare la possibilità di “negoziare un sistema di accoglienza offshore simile a quello australiano in Papua Nuova Guinea e Nauru”. Le fonti del giornale sono una serie di documenti ufficiali e riservati che risalgono a metà settembre, nei quali si rivela che l’obiettivo di quest’approccio sarebbe impedire fisicamente alle imbarcazioni dei migranti di entrare in acque britanniche. Il passo successivo, seguendo l’esempio dell’Operation Sovereign Borders australiana, sarebbe riaccompagnare le navi al porto di partenza o trasferire i migranti in lontani centri di detenzione, in attesa della presa in esame delle loro richieste di asilo. Fino al 31 dicembre, il governo ... Leggi su wired (Di lunedì 19 ottobre 2020) Di recente il quotidiano britannico The Guardian ha diffuso la notizia che Downing Street avrebbe chiesto ad alcuni funzionari di considerare la possibilità di “negoziare un sistema di accoglienza offshore simile a quello australiano in Papua Nuova Guinea e Nauru”. Le fonti del giornale sono una serie di documenti ufficiali e riservati che risalgono a metà settembre, nei quali si rivela che l’obiettivo di quest’approccio sarebbe impedire fisicamente alle imbarcazioni deidi entrare in acque britanniche. Il passo successivo, seguendo l’esempio dell’Operation Sovereign Borders australiana, sarebbe riaccompagnare le navi al porto di partenza o trasferire iin lontani centri di detenzione, in attesa della presa in esame delle loro richieste di asilo. Fino al 31 dicembre, il governo ...

