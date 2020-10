Il gatto invisibile | la sfida visiva che riescono a risolvere in pochi

Leggi su virali.video

(Di lunedì 19 ottobre 2020) È ormai comune trovare sui social alcune piccole sfide visive cheletteralmente a farci impazzire, per riuscire a scovare quel minuscolo dettaglio, completamente mimetizzato nell’ambiente circostante e che anche se lo abbiamo esattamente sotto gli occhi non riusciamo a cogliere. A volte queste sfide sono studiate da esperti del settore, mentre altre sono generate casualmente da uno scatto effettuato al momento giusto. È quello che è capitato ad un utente di Reddit, Pizzaslayer111, che ha condiviso con il mondo una sua fotografia, scattata in casa, nella quale compare il suo animale domestico, un. Find my cat in this photo. from r/aww Tuttavia, l’animale sembra non essere da nessuna parte nella foto, eppure possiamo assicurarvi che c’è. Il messaggio rilasciato dall’utente è ...