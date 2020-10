È morto il grande designer Enzo Mari (Di lunedì 19 ottobre 2020) (foto: Leonardo Cendamo/Getty Images)È morto all’età di 88 anni Enzo Mari, considerato a livello italiano e internazionale come uno dei più grandi designer e teorici del design degli ultimi decenni. A comunicare la notizia è stato l’architetto Stefano Boeri, presidente della Triennale di Milano, che sul suo profilo Facebook ha scritto: “Ciao Enzo. Te ne vai da gigante“. Nato nel 1932 a Cerano, in provincia di Novara, negli anni Cinquanta Mari studiò arte e letteratura all’Accademia di Brera avvicinandosi, tramite i suoi studi sulla percezione visiva, al gruppo dell’Arte cinetica dove conobbe Bruno Munari. Finiti gli studi la sua attenzione si concentrò subito sul design industriale, iniziando a collaborare con ... Leggi su wired (Di lunedì 19 ottobre 2020) (foto: Leonardo Cendamo/Getty Images)Èall’età di 88 anni, considerato a livello italiano e internazionale come uno dei più grandie teorici del design degli ultimi decenni. A comunicare la notizia è stato l’architetto Stefano Boeri, presidente della Triennale di Milano, che sul suo profilo Facebook ha scritto: “Ciao. Te ne vai da gigante“. Nato nel 1932 a Cerano, in provincia di Novara, negli anni Cinquantastudiò arte e letteratura all’Accademia di Brera avvicinandosi, tramite i suoi studi sulla percezione visiva, al gruppo dell’Arte cinetica dove conobbe Bruno Munari. Finiti gli studi la sua attenzione si concentrò subito sul design industriale, iniziando a collaborare con ...

