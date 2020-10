Coronavirus, Anestesisti Aaroi: “Misure soft e di compromesso, difficile che riducano i contagi” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le misure anti-Covid annunciate ieri dal premier Conte “sono piuttosto soft, diciamo di compromesso tra due esigenze: limitare i contagi e non ostacolare la ripresa economica. E’ comprensibile, ma se ora l’indice Rt è intorno a 1,2 è difficile che queste misure lo ridurranno. L’auspicio è che nel frattempo non aumenti. Insomma, è difficile con questi provvedimenti arrivare a un calo dei contagi“. A dirlo all’Adnkronos Salute è Alessandro Vergallo, presidente di Aaroi-Emac, il sindacato degli Anestesisti e rianimatori. “Se consideriamo solo il profilo sanitario è un conto, ma se si considera anche l’esigenza di non incidere sulla ripresa economica si comprendono questi provvedimenti, dettati ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Le misure anti-Covid annunciate ieri dal premier Conte “sono piuttosto, diciamo ditra due esigenze: limitare i contagi e non ostacolare la ripresa economica. E’ comprensibile, ma se ora l’indice Rt è intorno a 1,2 èche queste misure lo ridurranno. L’auspicio è che nel frattempo non aumenti. Insomma, ècon questi provvedimenti arrivare a un calo dei contagi“. A dirlo all’Adnkronos Salute è Alessandro Vergallo, presidente di-Emac, il sindacato deglie rianimatori. “Se consideriamo solo il profilo sanitario è un conto, ma se si considera anche l’esigenza di non incidere sulla ripresa economica si comprendono questi provvedimenti, dettati ...

