Atlantia, fondo TCI sale oltre 10% capitale in vista assemblea (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il fondo britannico TCI guidato da Chris Hohn si rafforza significativamente nel capitale di Atlantia, a poco più di dieci giorni dall'assemblea di fine mese, chiamata ad approvare il procedimento dual track per la vendita di ASPI, e in attesa che il CdA di Cassa Depositi e Prestiti, che dovrebbe tenersi oggi, definisca il profilo di un'operazione congiunta con investitori internazionali. TCI, stando a quanto riportano fonti vicine al fondo, ha portato la sua quota oltre la soglia rilevante del 10% dal 6% circa detenuto sinora, tramite un'operazione di riscatto di derivati, effettuata per "rafforzare i propri diritti di voto" in assemblea, specie nel caso in cui arrivasse un'offerta non soddisfacente da ...

