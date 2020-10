Vidal sui social | “L’importante è come si finisce | non come si inizia”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo la brusca frenata nel derby contro il Milan, l’Inter pensa già al futuro e alla prossima sfida in Champions League. Attraverso twitter uno degli ultimi arrivati in casa nerazzurra, ha dato la carica ai suoi compagni: “Non è così che si inizia, masi! Forza Inter! Continuiamo a lavorare per migliorare giorno dopo giorno!”, questo il commento di Arturo. Non è così che inizia ma!!! Forza @inter Continuiamo a lavorare per migliorare giorno dopo giorno!!!pic.twitter.com/1BViqrdGAf — Arturo(@kingarturo23) October 18, 2020 Foto: twitter personale L'articolosui: “L’importante è ...