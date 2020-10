Via Francisca del Lucomagno risorsa per il territorio (Di domenica 18 ottobre 2020) La Via Francisca del Lucomagno è una risorsa per il territorio: oltre 250 mila euro il valore generato in tre mesi con oltre 400 pellegrini Ricca di storia, natura e cultura, la Via Francisca del Lucomagno non solamente piace, ma soprattutto è in grado di generare valore economico al territorio che attraversa. Gli oltre 400 pellegrini,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 18 ottobre 2020) La Viadelè unaper il: oltre 250 mila euro il valore generato in tre mesi con oltre 400 pellegrini Ricca di storia, natura e cultura, la Viadelnon solamente piace, ma soprattutto è in grado di generare valore economico alche attraversa. Gli oltre 400 pellegrini,… L'articolo Corriere Nazionale.

Reina_Riccardo : La Via Francisca del Lucomagno: una risorsa per il territorio - PatriziaOrlan11 : RT @simonilla23: Per tutti gli appassionati di cammini ecco un percorso da fare: la Via Francisca del Lucomagno. - simonilla23 : Per tutti gli appassionati di cammini ecco un percorso da fare: la Via Francisca del Lucomagno. - dailygreen_it : La Via Francisca del Lucomagno, una risorsa per il territorio - dailygreen_it : La Via Francisca del Lucomagno, una risorsa per il territorio -

Ultime Notizie dalla rete : Via Francisca Via Francisca del Lucomagno risorsa per il territorio Corriere Nazionale Via Francisca del Lucomagno risorsa per il territorio

La Via Francisca del Lucomagno è una risorsa per il territorio: oltre 250 mila euro il valore generato in tre mesi con oltre 400 pellegrini Ricca di storia, natura e cultura, la Via Francisca del ...

Nella decima edizione di Tennis & Friends "la prevenzione non va in lockdown"

AGI - Ha preso il via la decima edizione di Tennis & Friends, una delle più importanti manifestazioni nell'ambito della prevenzione delle malattie in Italia. L'evento si sta svolgendo oggi e domani a ...

La Via Francisca del Lucomagno è una risorsa per il territorio: oltre 250 mila euro il valore generato in tre mesi con oltre 400 pellegrini Ricca di storia, natura e cultura, la Via Francisca del ...AGI - Ha preso il via la decima edizione di Tennis & Friends, una delle più importanti manifestazioni nell'ambito della prevenzione delle malattie in Italia. L'evento si sta svolgendo oggi e domani a ...