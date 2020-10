Roma-Benevento, Inzaghi: “Per 70′ giocato alla pari. Su Montipò mai rigore” (Di domenica 18 ottobre 2020) “La squadra è stata molto brava, ha giocato per 70’ alla pari e ha avuto occasioni nitide. Il risultato è bugiardo ma mi tengo stretto la prestazione”. Lo ha dichiarato l’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi dopo la sconfitta della sua squadra per 5-2 contro la Roma all’Olimpico. Nonostante il pesante ko, il tecnico è soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: “Sono soddisfatto della mentalità e della voglia mostrata dalla squadra – ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport – Anche sul 4-2 abbiamo provato a riaprire la partita. Se vogliamo salvarci, servirà lo spirito di stasera”. Poi sull’episodio del rigore concesso per un fallo di Montipò su Pedro: “Non ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) “La squadra è stata molto brava, haper 70’e ha avuto occasioni nitide. Il risultato è bugiardo ma mi tengo stretto la prestazione”. Lo ha dichiarato l’allenatore delFilippodopo la sconfitta della sua squadra per 5-2 contro laall’Olimpico. Nonostante il pesante ko, il tecnico è soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: “Sono soddisfatto della mentalità e della voglia mostrata dsquadra – ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport – Anche sul 4-2 abbiamo provato a riaprire la partita. Se vogliamo salvarci, servirà lo spirito di stasera”. Poi sull’episodio del rigore concesso per un fallo di Montipò su Pedro: “Non ...

