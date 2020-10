Lutto nello spettacolo, “Il virus non esiste”. Muore a 33 anni di covid (Di domenica 18 ottobre 2020) Esperto di fitness, influencer, negazionista del covid 19, Dmitriy Stuzhuk è morto a soli 33 anni dopo aver contratto il virus mortale durante un viaggio in Turchia. Era stato dimesso da un ospedale a Kiev, in Ucraina, ma è stato ricoverato d’urgenza e le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Sui suoi profili social, Stuzhuk promuoveva lo sport e vita sana, ma alla fine la sua morte è stata causata dalle complicazioni cardiache legate al coronavirus. La sua ex moglie e madre dei suoi tre figli, Sofia Stuzhuk, 25 anni, ha annunciato la drammatica notizia ai suoi fan. Dopo aver contratto il virus, che ha ucciso più di un milione di persone in tutto il mondo, il 33enne aveva condiviso un messaggio sui social social media "Voglio condividere ... Leggi su howtodofor (Di domenica 18 ottobre 2020) Esperto di fitness, influencer, negazionista del19, Dmitriy Stuzhuk è morto a soli 33dopo aver contratto ilmortale durante un viaggio in Turchia. Era stato dimesso da un ospedale a Kiev, in Ucraina, ma è stato ricoverato d’urgenza e le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Sui suoi profili social, Stuzhuk promuoveva lo sport e vita sana, ma alla fine la sua morte è stata causata dalle complicazioni cardiache legate al corona. La sua ex moglie e madre dei suoi tre figli, Sofia Stuzhuk, 25, ha annunciato la drammatica notizia ai suoi fan. Dopo aver contratto il, che ha ucciso più di un milione di persone in tutto il mondo, il 33enne aveva condiviso un messaggio sui social social media "Voglio condividere ...

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nello Lutto nello sport. Il suo talento si è spento a 21 anni: un tragico incidente non le ha lasciato scampo Caffeina Magazine Coronavirus nel mondo: superato il milione di morti

Più di 1,1 milioni di morti per il nuovo coronavirus sono stati ufficialmenti registrati in tutto il mondo, secondo un conteggio fatto da Johns Hopkins University. Oltre 39,3 milioni di casi in tutto ...

Covid a Napoli, è morto il maresciallo Russo: proclamato il lutto cittadino

Tufino piange ancora una vittima per il coronavirus. È venuto a mancare nelle scorse ore Francesco Russo, storico vigile urbano in servizio e da tutti conosciuto in paese come il ...

