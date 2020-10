Conte: "La situazione è critica, il governo c'è". E frena sul Mes (Di domenica 18 ottobre 2020) "La situazione è critica. Il governo c'è. Dobbiamo tutelare la salute e l'economia" ma "le misure più efficaci rimangono le misure di precauzione". Così il premier Giuseppe Conte, illustrando il nuovo Dpcm. "Con questo Dpcm dobbiamo predisporci per elargire ristori per chi soffrirà per queste misure. Ci sono quattro miliardi", ha continuato Conte "Alcune somme devono essere disponibili entro fine anno. Non possiamo permetterci di affrontare una elargizione a pioggia. Ora la strategia è cambiata. Ci sono dei segnali di ripresa economica che ci fanno piacere, parlo del terzo trimestre. Dobbiamo continuare a correre, ma ristorare con ... Leggi su agi (Di domenica 18 ottobre 2020) "La. Ilc';. Dobbiamo tutelare la salute e l'economia" ma "le misure più efficaci rimangono le misure di precauzione". Così il premier Giuseppe, illustrando il nuovo Dpcm. "Con questo Dpcm dobbiamo predisporci per elargire ristori per chi soffrirà per queste misure. Ci sono quattro miliardi", ha continuato"Alcune somme devono essere disponibili entro fine anno. Non possiamo permetterci di affrontare una elargizione a pioggia. Ora la strategia; cambiata. Ci sono dei segnali di ripresa economica che ci fanno piacere, parlo del terzo trimestre. Dobbiamo continuare a correre, ma ristorare con ...

