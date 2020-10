Avete notato che Carlo Conti... In questa foto, un pesantissimo messaggio? Possibile terremoto in Rai (Di domenica 18 ottobre 2020) La vicenda è nota: in settimana, Mara Venier ha annunciato che questa sarà la sua ultima edizione di Domenica In, il programma di Rai 1 della domenica pomeriggio. L'anno prossimo insomma lascerà la conduzione per dedicarsi alla famiglia e al marito, Nicola Carraro, e Zia Mara ha assicurato che non ci sono margini per ripensamenti. Ed in questo contesto, ecco che fiorisce un fondatissimo sospetto sulla successione. Già, perché la puntata di oggi, domenica 18 ottobre, si è aperta con una peculiare intervista: Mara Venier era l'intervistata e non l'intervistatrice. A porle le domande un pezzo da novanta, Carlo Conti, uno dei conduttori di punta della Rai. Ed eccoci, dunque, al sospetto: sarà Carlo Conti a condurre la prossima Domenica In? La Rai ha voluto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) La vicenda è nota: in settimana, Mara Venier ha annunciato chesarà la sua ultima edizione di Domenica In, il programma di Rai 1 della domenica pomeriggio. L'anno prossimo insomma lascerà la conduzione per dedicarsi alla famiglia e al marito, Nicola Carraro, e Zia Mara ha assicurato che non ci sono margini per ripensamenti. Ed in questo contesto, ecco che fiorisce un fondatissimo sospetto sulla successione. Già, perché la puntata di oggi, domenica 18 ottobre, si è aperta con una peculiare intervista: Mara Venier era l'intervistata e non l'intervistatrice. A porle le domande un pezzo da novanta,, uno dei conduttori di punta della Rai. Ed eccoci, dunque, al sospetto: saràa condurre la prossima Domenica In? La Rai ha voluto ...

matteosalvinimi : Purtroppo, come previsto, riparte la macchina della MANGIATOIA a cui da ministro avevo messo i bastoni tra le ruote… - PESCECANEANZIO : RT @Covidioti: Avete notato che esattamente in corrispondenza delle nuove ordinanze si registra sempre un'enorme impennata di tamponi che f… - MyllaRossi : RT @Aelois_: Avete notato che solo i Vip in due giorni guariscono dal Covid? Deve essere un ceppo differente, altrimenti non si spiega. - EmanuelMannori : RT @Aelois_: Avete notato che solo i Vip in due giorni guariscono dal Covid? Deve essere un ceppo differente, altrimenti non si spiega. - servino_angela : RT @Aelois_: Avete notato che solo i Vip in due giorni guariscono dal Covid? Deve essere un ceppo differente, altrimenti non si spiega. -

Ultime Notizie dalla rete : Avete notato Domenica In, avete notato che Carlo Conti... In questa foto un pesantissimo messaggio? Possibile terremoto in Rai Liberoquotidiano.it Domenica In, avete notato che Carlo Conti... In questa foto un pesantissimo messaggio? Possibile terremoto in Rai

La vicenda è nota: in settimana, Mara Venier ha annunciato che questa sarà la sua ultima edizione di Domenica In, il programma di Rai 1 della domenica pomeriggio. L'anno prossimo insomma lascerà la ...

CORONAVIRUS: MANFREDI, 'ATENEI SONO SICURI, LASCIARLI APERTI'

Il ministro avrebbe fatto notare è più sicuro fare stare in facoltà per gli studenti che fuori, dove non c'è controllo nelle distanze e a volte non c'è uso di mascherine. ULTIM'ORA 14:01 - CORONAVIRUS ...

La vicenda è nota: in settimana, Mara Venier ha annunciato che questa sarà la sua ultima edizione di Domenica In, il programma di Rai 1 della domenica pomeriggio. L'anno prossimo insomma lascerà la ...Il ministro avrebbe fatto notare è più sicuro fare stare in facoltà per gli studenti che fuori, dove non c'è controllo nelle distanze e a volte non c'è uso di mascherine. ULTIM'ORA 14:01 - CORONAVIRUS ...