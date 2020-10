Scattato il coprifuoco notturno in nove metropoli della Francia (Di sabato 17 ottobre 2020) E' tutta l'Europa ad essere travolta dalla seconda ondata del coronavirus. La scorsa settimana il numero di casi segnalati nel vecchio continente è stato quasi 3 volte superiore rispetto a marzo In ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 ottobre 2020) E' tutta l'Europa ad essere travolta dalla seconda ondata del coronavirus. La scorsa settimana il numero di casi segnalati nel vecchio continente è stato quasi 3 volte superiore rispetto a marzo In ...

Il Governo e il ministero della Salute, stanno studiando il varo, di un Dpcm, fra le misure allo studio: coprifuoco dalle 22 ... Per Sant’Eufemia d’Aspromonte, la decisione è scattata dopo che, è ...

Coronavirus, la Regione dichiara Mezzojuso "zona rossa": scuole chiuse e coprifuoco

Scatta la zona rossa a Mezzojuso e in un altro Comune della provincia di Agrigento, Sambuca di Sicilia. A partire dalle 14 di oggi, a Mezzojuso - dove è stato scoperto un cluster di contagiati - ...

Scatta la zona rossa a Mezzojuso e in un altro Comune della provincia di Agrigento, Sambuca di Sicilia. A partire dalle 14 di oggi, a Mezzojuso - dove è stato scoperto un cluster di contagiati - ...